印度疫情趨嚴 鴻海、緯創當地廠區維持正常營運

印度疫情再度反彈趨嚴，對此，鴻海 (2317-TW) 今 (27) 日表示，集團在印度各廠區目前皆營運正常不受疫情影響，同時加強防疫，以員工安全為優先；緯創同樣指出，印度廠正常生產中。

鴻海表示，近期將加強園區防疫，提供員工必要防疫物資與協助，一切以員工安全為優先，同時也會隨時配政府政策應對未來疫情變化。

緯創 (3231-TW) 則表示，印度廠區目前維持正常生產，營運一切正常，但會密切配合當地政府防疫政策、措施，維護員工健康。

印度出現新的變種新冠肺炎病毒，使得疫情再度爆發，感染和死亡率連日刷新歷史新高，已經到單日 35 萬人確診，每日死亡人數也直逼 3000 大關，引發全球關注。

而由於病例數的激增，加上當地醫療資源不足，市場擔憂，疫情短時間難以控制的情況下，印度經濟活動恐將因此停擺，在印度的台資企業也將面臨嚴峻挑戰。

印度是鴻海以及其大客戶蘋果近年積極布局的重心，綜合外電報導，蘋果有意把中國 7-10% 的產能轉移到印度，近日更傳出鴻海已經在塔米納杜省 (Tamil Nadu) 的工廠，組裝最新一代的 iPhone 12 產品。