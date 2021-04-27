精測Q1獲利年減6% 每股賺5.11元 創5季來新低

探針卡業者精測 (6510-TW) 今 (27) 日公布第一季財報，由於客戶驗收產品遞延，第一季稅後純益約 1.68 億元，季減 29%，年減 6%，每股稅後純益 5.11 元，創下 5 季來新低。

精測第一季營收 8.11 億元，季減 23%，年減 10 %，毛利率 54.1%，季減 0.4 個百分點，年增 1.5 個百分點，營益率 22%，季減 7 個百分點，年減 2 個百分點，稅後純益 1.68 億元，季減 29%，年減 6%，每股稅後純益 5.11 元。

精測表示，第一季受到半導體成熟製程需求增溫，排擠新品驗證測試產能，導致部分客戶驗收延遲，儘管在 3 月已逐步紓解，但相較去年同期，營收仍下滑約 10%。

不過，受惠自製探針自給率拉高，加上第一季探針卡營收比重提升至 41%，帶動產品組合優化，精測毛利率仍優於去年同期。

精測引用研調機構 VLSI 數據指出，公司在全球探針卡排名從 2019 年的第 18 名，躍升至第 11 名，連續兩年排名大躍進，顯現公司站穩手機晶片探針卡市場，為擴大市場，本季新推出自製探針 NS50 系列，也獲電視晶片的晶圓測試訂單。

精測補充，自製探針 NS50 系列為公司最新推出微間距 50 微米 (um) 的垂直探針卡，除了在電視晶片晶圓測試取得訂單，也將進軍 Flash Controller、TDDI 等晶圓測試市場。