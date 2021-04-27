原相Q1獲利年增58% 每股賺3.08元創第四高

感測晶片廠原相 (2337-TW) 今 (27) 日公布第一季財報，由於產品組合影響，毛利率較上季與去年同期下滑，不過，隨著營收規模擴大，以及漲價效應，第一季稅後純益達 4.26 億元，季減 9.75%，年增 57.78%，每股稅後純益 3.08 元，創下歷史第四高。

原相第一季營收 22.45 億元，季減 9%，年增 32.45%，毛利率 57.19%，季減 1.05 個百分點，年減 0.27 個百分點，營益率 20.53%，季減 5.77 個百分點，年增 2.83 個百分點，稅後純益 4.26 億元，季減 9.75%，年增 57.78%，每股稅後純益 3.08 元。

原相去年每股純益寫下歷史次高，達 10.6 元，董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 8.5 元現金股利，配發率約 80%，一共發出 12.06 億元現金，依今日收盤價 200.5 元計算，現金殖利率約 4.24%。

展望全年，原相看好，三大產品線展望樂觀，預計全年營收將成長、續創新高，但由於現今半導體供應鏈相當吃緊，預計後段封測產能將是取決今年成長幅度的重要因素。