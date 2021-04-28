〈財報〉3M公布Q1營收、獲利佳 警告斷鏈問題加劇成本壓力

3M(MMM-US)周二 (27 日) 公布 2021 年第 1 季財報，受惠於個人防護產品需求，銷售額和獲利均取得亮眼表現。但受到斷鏈問題干擾，3M 顯著上調全年生產成本。

截稿前，3M 於美股盤中跌近 3％，暫報 193.71 美元。

3M 股價日線圖 (圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：

銷售額：88.5 億美元，年增 9.6%，優於華爾街預期的 84.7 億美元

淨利：16.2 億美元，年增 24.2%

EPS：2.77 美元，優於 Refinitiv 平均分析師預期的 2.29 美元

銷售額按事業群拆分：

安全和工業產品事業：33 億美元，年增 13.7%

交通運輸和電子產品事業：25 億美元，年增 13.1%

醫療產品事業：22 億美元，年增 6.8%

消費品事業：14 億美元，年增 9.8%

為防止潛在病毒感染，人們在第 1 季添購更多個人防護產品，包含 N95 防塵口罩，對家用清潔設備的需求也因此高漲。

3M 董事長兼執行長 Mike Roman 表示，廣泛有機成長、強勁現金流以及獲利雙位數增長，幫助第 1 季財報取得亮眼表現。

然而，3M 也警告，新冠疫情加上 2 月冰雪風暴所導致的供應鏈中斷，正在推高生產成本，預計今年原物料和物流費用將落在每股 30 美分至 50 美分間，顯著高於此前預期的 10 美分，疫情不確定性依舊存在。

該公司第 1 季將約 11 億美元分配給股東，包含發放 8.58 億美元的現金股利和執行 2.31 億美元的股票回購，同時將淨債務縮減約 7 億美元。

2021 全年財測維持不變