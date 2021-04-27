晶睿Q1純益年減逾4成 每股賺0.6元

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (27) 日公布第 1 季財報，受到供應鏈物料波及影響出貨時程，稅後純益 5218 萬元，季增 2.73%、年減 40.83%，每股純益 0.6 元，不過整體需求仍在，全年營運拚成長。

晶睿第 1 季營收 12.81 億元，季增 3.64%、年減 18.87%；毛利率 35.68%，季增 1.66 個百分點、年增 2.15 個百分點；營利率 5.21%，季增 1.55 個百分點、年減 0.67 個百分點。

晶睿近期海外專案陸續啟動，其中將協助南非皮特馬里茨堡複合式加油站 BP Manor Garage 升級安防系統，包括淘汰老舊網路攝影機、更新影像存儲與管理以及架設網路安防系統，並在戶外車道、泵島、室內收銀台、商店內部、員工室等區域，共設置 50 套系統。

晶睿聚焦在品牌事業與代工，其中，代工方面因歐美多數國家持續封城，儘管大型專案需求持續存在，但人員無法到場安裝，連帶影響銷售表現，所幸專案需求未受疫情減少，僅是往後遞延。

品牌事業聚焦在零售、交通、樓宇自動化，不過也因疫情改變營運模式，將解決方案從辨識人流、翻桌率，調整成與疫情相關的社交距離等辨識系統。