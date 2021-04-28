〈財報〉星巴克Q2財報憂喜參半 盤後股價跌近2%

星巴克 (SBUX-US) 周二（27 日）2021 會計年度第二季財報憂喜參半，受全球市場復甦速度放緩拖累，儘管獲利優於華爾街分析師預期，但營收表現不佳，盤後股價下跌 1.71% 至每股 114.16 美元。不過該公司仍看好今年營運表現，調高全年財測。

2021 會計年度全年財測關鍵數據

營收：285 億至 293 億美元 vs. 286.1 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

調整後 EPS：2.9 美元至 3 美元 vs. 2.85 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

星巴克提高全年財測，年營收從先前預估的 280 億美元至 290 億美元區間，上修為 285 億美元至 293 億美元，同時也提高全年獲利，經調整後的 EPS 介於 2.9 美元至 3 美元之間，之前預估為 2.7 美元至 2.9 美元。

星巴克執行長強森（Kevin Johnson）告訴分析師，疫苗接種是預測市場復甦的關鍵，星巴克正在利用其人工智慧技術，預測接種率如何影響全球銷售成長

Q2 （截至 3 月 28 日）財報關鍵數據

營收：67 億美元 vs. 68 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

調整後 EPS：0.62 美元 vs. 0.53 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨利：6.594 億美元

星巴克第二季淨銷售額成長 11% 至 67 億美元，低於分析師 68 億美元預期，全球同店銷售季增 15% ，但年減 10%。

星巴克美國同店銷售額上升 9%，恢復新冠疫情前的水準。去年由於美國各地實施封城，星巴克國內市場的同店銷售額下降 3%，但第二季客戶購買力回升，平均單筆交易額增加 21%，然而交易量卻減少 10%。該公司高層表示，某些市場出現勞動力短缺，但並不常見。

在美國以外地區部分，儘管歐洲延長封城期限，但同店銷售額卻增加 35%。

星巴克的第二大市場中國，同店銷售額季增 91% ，但卻年減 50%；第二季的交易量雖飆升 93%，不過平均單筆交易額卻減少 1%。

星巴克高層表示，並未預料中國會祭出與疫情相關的限制措施，包括禁止非必要旅行，甚至連春節期間也包含在內。