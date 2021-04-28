【Wen姐筆記】熱錢派對再續攤？周選結算莊家算盤兩頭賺

台股衝上 17500 點之後，昨日再往 17600 點挺進，雖有獲利調節賣壓，引來震盪，但新台幣續升，熱錢派對仍繼續進行，外資、融資雙資聯手，加權指數以 17595.9 點作收，再改寫歷史新高，成交值則放大至 5005 億元。指數攻上 17500 點之後，今天首度面臨周選擇權結算，周選結算莊家的算盤，仍是多空「兩頭賺」，因此仍得提防高檔出現較大幅度震盪。17520 點成為能否再改寫歷史新高的觀察位置! 關鍵點位為 17477、17555、17636 點。

17500 點城池成為這波熱錢派對主要據點，兩端哨站為 17500 點兩端哨站為 17477 與 17520 點。只要守穩，短多仍可續嗨。17555 與 17600 點城池，只要能夠站穩， 多頭有機會再發動新一波攻勢! 17600 點兩端哨站為 17582 與 17613 點， 17636 與 17666 二個觀測站，如能闖過，多頭將劍指挑戰 17800 點。17700 點兩端哨站為 17685 與 17716 點，17800 點射門區為 17747 點，兩端哨站為 17777 與 17823 點。

但如 17445 未能守穩，需提防短線獲利調節賣壓加重，回測 17400 點城池，與兩端哨站為 17388 與 17416 點。而 17357 點不宜棄守，否則熱錢派對有可能提早散場。如再回防 17300 點，兩端哨站為 17286 與 17323 點，如棄守則須短多掉球，本波攻勢將告一段落!

新台幣匯率升破 28 元大關，成為台股這波 17500 點之上熱錢派對的重要推手，除了融資持續搶進，外資也出現連 4 買。台股要再創高，外資仍是不可或缺的要角! 不過值得留意的是，在 17500 點之上，內資投信卻出現連 2 賣。總之，在指數續創新高的路程中，首要得留意的是成交量能，如再次出現 5500 億元以上量能，就得留意盤面結構，尤其是本波人氣指標航運、鋼鐵等，電子傳產金融等各類股，不宜同時出現 2 個以上類股爆量轉弱，否則仍得提防熱錢派對大咖落跑，甚至再次引動短線多殺多! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)