〈台股盤中〉低價轉機股輪動 難敵重量級權值壓盤 最重跌近百點

台股今 (28) 日最高漲到 17628.81 點，差 2 點就觸及昨日盤中的歷史高點，盤面上以航海王續航、玻陶類股、ABF 基板三雄、面板雙虎等撐盤，可看出買盤鎖定低價轉機股，但電子三王、台塑四寶、中鋼等重量級權值股都呈現壓盤，大盤最低一度跌到 17497.74 點、一度跌 98.16 點，不過午盤前買盤轉趨積極，跌幅持續收斂。

多頭火種今天在電金傳的漲價題材股四處點火，包括航海雙雄的長榮、陽明，玻陶類股的台玻、冠軍、中釉都亮燈漲停，ABF 基板三雄中欣興漲停登頂，面板雙虎亮眼，彩晶更亮燈漲停。

今天聯電、聯發科等重量級電子股召開法說會，成為今明兩天的觀察重點，其中，聯電跌逾 1%，聯發科也在平盤附近多空激戰，至於其他權值股，台積電、鴻海都跌逾 1%，台塑四寶盤中也賣壓放大，中鋼下挫超過 2%、跌破 5 日線。

整體來說，成交值持續熱燒，預估量能超過 5500 億元，而電子股與非電族群 (傳產、金融) 成交比重幾乎各占一半，顯示只要具題材都有買盤青睞，也讓類股快速輪動，短線上低價轉機股轉強，而今明兩天都有重量級法說題材升溫，由於預期產業樂觀，大盤震盪整理後，波段不必預設高點。