台股上沖下洗續攻高 外資連4買 三大法人土洋對作小買0.5億元

全球新一波疫情升溫，亞股走勢震盪，台股今 (27) 日同步上沖下洗，早盤攻上 17630 點歷史新高後，隨即引爆賣壓，一度摜破 17500 點關卡，不過，台積電急拉尾盤，航運、面板及生技股獲資金點火，激勵加權指數翻紅，小漲 23 點，收在 17595 點，續寫收盤新高，三大法人呈土洋對作，合計小買 0.5 億元。

台股呈高檔震盪格局，今日成交值仍有近 5000 億元的巨量。觀察籌碼面，外資買超 29.65 億元，為連續 4 個交易日加碼；投信持續賣超 14.01 億元；自營商與投信同站空方，賣超 14.97 億元。三大法人合計買超 0.55 億元。

權王台積電連日遭外資提款，今日股價一路在盤面下方震盪，一度跌至 605 元，尾盤吸引資金進駐，收平盤價 610 元；聯電法說會前夕，ADR 噴漲逾 5%，但台股現貨開高走低，投資人獲利了結賣壓出籠，終場跌 2.1%，收 60.5 元。

國際銅價飆漲，倫敦金屬交易所 (LME) 現貨衝上十年新高，加上近來家電漲價題材發酵，電器電纜族群成為多頭人氣指標，上市類股指數勁揚 6.7%，華新領軍攻上漲停，達 27.3 元，創 21 年新高，成交量高達 27 萬張；華榮、大山、榮星等也直奔漲停；大亞強漲 9.4%。此外，第一銅、太空梭同步受銅價上漲題材激勵，雙雙亮燈漲停，買氣暢旺。

隨著全球新一波疫情升溫，印度確診數屢攀高峰，生技股重返盤面焦點，中天、合一連袂攻上漲停；國內疫苗廠高端早盤也觸及漲停，但並未鎖死；國光生、中化生、合世、永日、亞諾法、雃博等多檔漲勢也相當強勁。

關注盤面個股焦點，中小尺寸面板廠彩晶公布自結，3 月純益達 11.25 億元，年增 16.56 倍，每股純益 0.37 元，彩晶獲資金點火，大漲逾 8%，收 26.25 元。代工廠金寶近來匯集人氣，除了擠進科睿唯安 2021 年全球百大創新機構名錄，更搭上奇亞幣話題，帶動股價走高，一度站上 18 元，改寫近 17 年新高，終場漲勢收斂，漲 3.6%，收 17.15 元。