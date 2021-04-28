〈財報〉微軟Q3營收成長亮眼 但Azure不給力 盤後挫近3%

微軟 (MSFT-US) 週二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第三季 (3 月底止) 獲利和營收高於分析師預期，營收成長率為 2018 年以降最高，且第四季營收可望高於預期，但因第三季雲端事業營業利潤率下降，盤後股價一度下跌 3%。

Amy Hood 在電話會議上表示，微軟第四財季營收預期介於 436 億美元至 445 億美元，以中值估計，成長率達 16%，且高於 Refinitiv 調查的分析師預期共識 429.8 億美元。

微軟提到，Azure 公共雲成長 50%，高於分析師先前預期的 46% 成長率 (CNBC 針對 14 份股權研究報告所做的調查)，前一季 Azure 營收成長 50%。Azure 公共雲競爭對手是市場領導者亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS。微軟不公布 Azure 的營收總額。

微軟盤後下跌 6.72 美元或 2.57%，報 255.25 美元。今年迄今約上漲 18%。

微軟第三季財報關鍵數據

EPS：1.95 美元，調整後 vs. 1.78 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 19% 至 417.1 億美元 vs. 410.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

整體營業利潤率﹔自 41.6% 下降至 40.9%

營收年成長 19% ，是微軟自 2018 年以來最大單季營收成長率，部分歸功於去年疫情引起 PC 短缺，導致今年銷售增加。

各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和 Enterprise Services)

營收：年增 23% 至 151.2 億美元 (FactSet 估計為 149.2 億美元)

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 15% 至 135.5 億美元 (FactSet 共識預期為 134.9 億美元)

微軟執行長 Satya Nadella 在電話會議上表示，聊天和通話 app「Teams」每日活躍用戶 (DAU) 達 1.45 億人，較 10 月時 1.15 億人的用戶基礎上升。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增近 19% 至 130.4 億美元 vs. 125.5 億美元 (FactSet 共識預期)。

Windows 授權銷售

研調機構 Gartner 本月稍早估計，本季 PC 廠出貨近 7000 萬台，較去年同期增加 32%，為 Gartner 自 2000 年起開始追蹤 PC 市場以來最快高成長率。

這有利於微軟對 PC 廠的 Windows 授權銷售，該業務成長 10%。Nadella 指出，目前 Windows 10 作業系統的每月活躍設備超過 13 億台，此結果超越微軟先前預期，因微軟財務長 Hood 在 1 月時預期，來自設備廠的 Windows 授權銷售營收只有偏低個位數的成長。

Hood 週二表示，「PC 市場面臨了供應鏈持續的強大壓抑。」

Azure 利潤萎縮

同時，微軟廣泛的商業雲端產品類別的毛利率 (包含 Azure、Office 365 生產力工具的商業訂閱、雲端 Dynamics 365 商用版 app 和 LinkedIn 商用端) 自 71% 萎縮至 70%，這項打擊了投資者信心，因為投資者希望看到微軟 Azure 的利潤更高。

智慧雲端業務部門 (含 Azure) 的營業利潤率也自約莫 44.5% 下降至 42.5%。

第三季發展

微軟第三季曾宣布拿下美國陸軍價值高達 219 億美元的 10 年期契約，為基於最新款 HoloLens 設備的 AR 頭盔。

微軟也發布了修補程序，以解決駭客利用 Exchange Server 本地電子郵件和日曆軟體侵入設備的問題。

微軟完成了 75 億美元收購電玩遊戲廠 ZeniMax Media 的交易。