郭明錤：AirPods出貨年減逾1成 華通、燿華營運受波及

天風國際分析師郭明錤發布最新報告指出，預測今年蘋果 AirPods 出貨量恐年減 10-15%，與市場看法大相逕庭，並點名提供 SMT 方案的台廠華通 (2313-TW) 及燿華 (2367-TW) 恐成為最大輸家，雖然 TWS 市場仍快速成長，但市場焦點將從 AirPods 轉移至非蘋陣營。

郭明錤調降 2021 年 AirPods 出貨預測 30-35%，至 7500-8000 萬部，意味著將年減 10-15%，與市場評估的年成長 25-30%(1.1-1.2 億部) 抱持不同看法。他認為，近年 TWS 市場快速發展，AirPods 面臨的競爭加劇，導致出貨量與市占率同步衰退。

郭明錤點出 AirPods 出貨下滑的二大原因，首先，全球低價機型成長速度持續加快，蘋果在藍芽連接與高品質仍保有競爭優勢，雖然 AirPods Pro 的低延遲較 AirPods 1 與 2 分別改善約 50% 與 20%，且提供主動降噪功能，但從銷售結果來看，消費者並沒有太高意願多花 100 美元以上，來購買 AirPods Pro 主打的賣點。

其次，AirPods 的軟體與服務生態核心為 Siri，但因 Siri 的競爭優勢並不顯著，因此，當競爭對手逐漸改善使用者體驗並推出低價策略時，AirPods 卻因欠缺生態保護，漸漸喪失領先優勢，HomePod 與 HomePod mini 出貨量大幅低於預期也是相同的原因所造成。

郭明錤認為，TWS 市場仍在增長，但若新款 AirPods 3 的市場需求無法優於預期，投資人的焦點將逐漸從 AirPods 轉移至非蘋果陣營，AirPods 出貨衰退將不利供應鏈的營收與獲利。

郭明錤表示，AirPods 3 將捨棄 SMT 並採用 SiP 方案，因此，SiP 供應商 Amkor 與長電科技的 AirPods 事業仍能因設計轉換而抵消部分出貨衰退，而 SMT 方案供應商華通、燿華則為最大輸家，且這二家公司的 AirPods 事業動能將因出貨衰退而進一步受到負面影響。

雖然非蘋果陣營 TWS 快速成長，但因下游競爭激烈，郭明錤認為，上游的長期投資價值普遍優於下游，建議投資人可關注主晶片供應商的長期趨勢，包括高通、絡達 / 聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW)、智微 (4925-TW) 與桓玄科技。