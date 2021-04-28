〈台股盤後〉面板、食品苦撐多頭氣弱 跌28點收17567點

台股今 (28) 日持續高檔震盪，但資金改抱面板、食品與航運等，推升指數盤中觸及 17628 點歷史新高後，在獲利了結賣壓出籠後，指數下跌近百點降至 17497 點，終場小跌 28.37 點，收在 17567.53 點，成交量放大 5064.77 億元。

台股今天盤勢由面板、玻璃與食品領軍多頭續航，拉抬指數衝高至 17628.81 點歷史新高，但因不敵指標權值股賣壓，加上鋼鐵、塑化與電子族群股價轉弱，大盤指數由紅翻黑，指數一度降至 17497 點，但在尾盤買單加持下，指數小跌作收。

台積電今天股價翻黑，終場下跌 1.31%、終場股價收在 602 元，聯電與旺宏股價同樣翻黑收跌，股價分別收在 60 元、46.8 元，僅千金股聯發科終場上漲 1.41%，股價收在 1080 元。

先前受買盤追捧的鋼鐵族群今天股價轉弱，僅第一銅衝上漲停外，指標個股中鋼終場下跌 2.3%，股價失守 5 日線收在 38.2 元，中鴻、燁輝、大成鋼股價也同步翻黑。

面板股今天則逆勢翻揚，彩晶盤中直攻漲停關門，股價終場收在 28.85 元，面板雙虎友達與群創也分別有 7% 與 4% 以上漲幅，股價分別收在 33.35 元、31.15 元。

食品股中，包括大統益、福壽、台榮、福懋油、愛之味等 5 檔個股盤中陸續攻上漲停，其他包括興泰盤中大漲逾 5%，泰山、味全與大成終場也大漲逾 5%。

另外，航運股部分個股仍是買盤追捧重點，包括華航終場大漲逾 7% 以上、榮運、陽明終場也大漲逾 4%。

整體而言，台股進入漲多修正的高檔壓力區，法人提醒，須留意今天拜登國會演說是否拋出加稅議題，引發美股震盪，加上台股只剩明天最後一天交易日後，即將進入五一勞動節連假，勿貿然追高為宜。