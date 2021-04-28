研華結盟NTT DATA 打造全新智慧製造方案

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (28) 日宣布，與日本最大資訊系統整合公司 NTT DATA 集團簽署合作意向書，NTT DATA 將成研華 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台的 VIP 合作夥伴。

根據雙方合作內容，NTT DATA 預計在 9 月前，將自主開發的智慧製造軟體 EXC-MES 上架至研華 WISE-Marketplace 物聯工業 App 市集，同時擔任 WISE-PaaS 服務經銷商，並首先於台灣進行研華 WISE-PaaS 推廣，未來也規劃於中國、日本、東南亞甚至歐洲進行業務服務。

研華則提供完整 OT 端解決方案及 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台，結合 NTT-DATA 自主開發的智慧製造軟體 EXC-MES 及專業顧問，提供客戶一站式服務，加速其數位化轉型進程。

研華自 2014 年推出 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台，至今已推進到 4.0 版本，此次與 NTT DATA 合作的新型解決方案，將針對智慧製造生產優化、全廠製造流程管控系統。

NTT DATA 除了將現有 EXC-MES 上架於 WISE-Marketplace 物聯工業 App 市集，未來也不排除針對智能製造其他軟體系統進行開發上架，以透過智慧製造方案加速客戶數位轉型落地。