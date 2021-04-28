〈聯發科法說〉Q1獲利年增347% 每股賺16.21元創新高 逼近去年前三季總和

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠全產品線需求強勁，加上產品組合優化、認列處分利益，毛利率、營益率與稅後淨利率三率三升，稅後純益 257.72 億元，季增 73.4%，年增 347%，每股稅後純益 16.21 元，創下歷史新高，且單季獲利逼近去年前三季總和 16.64 元。

聯發科第一季營收 1080.33 億元，季增 12.1%，年增 77.5%，毛利率 44.9%，季增 0.4 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 18.7%，季增 2.8 個百分點，年增 9.2 個百分點。

聯發科第一季稅後純益 257.72 億元，季增 73.4%，年增 347%，稅後淨利率 23.9%，季增 8.4 個百分點，年增 14.4 個百分點，每股稅後純益 16.21 元。

聯發科第一季受惠 5G 智慧型手機與 WiFi 6 市佔率增加與各類消費性電子如 Chromebook、物聯網產品與電視等銷售提升，營收首度突破千億元、超越財測高標，也創歷史新高。

聯發科第一季業外也進補，處分收益高達 88.78 億元，主要來自利息、股利及廈門星宸科技股權認列一次性利益。