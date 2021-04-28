面板股獲多頭力捧 內外資聯手買超友達近6萬張

台股今 (28) 日高檔震盪拉回，但三大法人持續買超，合買 63.57 億元，內外資鎖定面板股友達、彩晶加碼，其中友達獲外資與投信青睞，獲買超近 6 萬張。

台股今天下跌 28 點，收 17567 點，三大法人外資持續加碼，買超 60 億元，自營商也由賣轉買，買超金額 10 億元，僅投信持續減碼，賣超 7.08 億元。

外資買超標的中，面板雙虎友達、群創雙雙獲得外資青睞，其中友達獲買超 5 萬餘張，群創獲買超 2.8 萬張，彩晶也獲外資加碼近 2 萬張；華航今天也獲外資敲進近 4 萬張，推升股價大漲逾 7%，站上波段新高。

外資賣超前五大部分，開發金遭調節 4.7 萬張，高居個股之冠，華邦電也遭外資調節 3 萬餘張，聯電同樣遭外資砍殺 2.5 萬張，航運股中的陽明與長榮分別遭外資賣超 1.6 萬張、1.4 萬張。

自營商部分主要鎖定 ETF 操作，其中買超前五大標的中，除了富邦 VIX、街口布蘭特正 2、元大 S&P 石油外，中石化與聯電也分別獲自營商買超 9687 張、4688 張。

賣超前五大個股中，中國高股息遭調節 1.4 萬張、富邦越南遭賣超 1.3 萬餘張，另外包括友達、旺宏與元大電動車 N 等也是自營商調節標的之一。

投信買超前五大個股中，陽明獲買超 1.7 萬餘張，友達獲買超 9050 張、台橡獲買超 5017 張、中鋼 3350 張、台玻 3175 張；賣超前五大標的中，旺宏遭調節 9520 張、華邦電 8084 張、群創 3477 張、金像電 2808 張、南亞科遭調節 1555 張。