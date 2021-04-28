第三波疫情衝擊 德國5月消費者信心指數下挫

根據研究機構 GfK 在週三 (28 日) 公布的調查數據顯示，由於新冠肺炎確診病例數的增加和防疫封鎖限制收緊，德國 5 月消費者信心指數下跌至 - 8.8。

GfK 針對約 2,000 名德國人的調查顯示，5 月消費者信心指數下跌至 - 8.8，低於 4 月份的 - 6.1，更遠低於市場預期的 - 5.5。報告指出，下跌主因是市場原本期待可以進一步放寬限制和恢復常態，不過結果落空導致數據下滑。

GfK 的消費者專家 Rolf Buerkl 表示，與 2020 年一樣，消費者支出將不再是今年德國經濟成長支柱。在疫情爆發前的幾年中，消費者支出為德國經濟的增長做出了重要貢獻。

Buerkl 也表示，市場對進一步放寬限制和消費復甦的期望明顯受挫，在第三波疫情的衝擊下，德國經濟復甦步伐將繼續停滯延後。

不過，報告也顯示，儘管消費者對經濟前景以及個人收入預期看法下跌，但是購買意願仍溫和上升，相關指標從 3 月份的 12.3 升至 17.3，已連續第三個月走揚。

德國如今正努力遏制第三波疫情，當地出現了感染性更強的 B117 變種病毒。儘管實行了更嚴格的防疫封鎖措施，歐洲第一大經濟體德國的新冠肺炎感染率仍持續上升。德國財政部長 Olaf Scholz 警告表示，預期 5 月底之前政府都不會放寬相關封鎖措施。

為遏止第三波疫情，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 在週六祭出了更嚴格的全國封鎖措施，宵禁等政策使得當地民眾不滿，但梅克爾表示：「沒有國家能在未經宵禁等嚴格封鎖措施下，擊敗第三波疫情。」她將此次封鎖限制措施形容為「必要之惡」。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。