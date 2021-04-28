印度累計死亡病例數正式突破20萬人 實際數據恐更高

在新一波新冠肺炎疫情的衝擊下，印度新增確診病例數連續多日超過 30 萬人，在當地醫療資源短缺的情形下，醫院負荷滿載，疫情難以控制。根據印度衛生部的官方數據顯示，印度的累計死亡病例總數正式超過 20 萬人。

數據顯示，印度因新冠肺炎的死亡病例數達到 20 萬 1,187 人，正式超過 20 萬大關。然而，有不少專家表示，真正的死亡病例數可能更高。

在過去 24 小時內，印度新增 3,293 例死亡病例，新增確診病例數為 36 萬 960 人，使得印度總計確診病例數達到 1800 萬例。印度連續第七天超過 30 萬例新增確診病例數。

僅在今年 4 月，迄今為止，印度就報告了 580 萬例新增確診病例，該國的衛生醫療保健系統瀕臨崩潰。

印度疫情再度爆發，主因是出現新的變種病毒，且當地政府防疫規定寬鬆，最近幾個月允許了大規模的宗教和政治聚會。

印度的醫療保健系統長期以來一直有著資金不足的問題，加上新冠肺炎疫情的爆發，目前醫療用的氧氣、藥品和醫院病床嚴重短缺。

根據印度衛生部的數據顯示，到目前為止，印度已進行超過 1.45 億劑疫苗接種。但是，截至週二，僅約 2390 萬人接受了第二劑。

去年全國範圍的防疫封鎖，使印度經濟走向衰退，如今疫情再度爆發，可能使才剛開始復甦的印度經濟再度受到衝擊。