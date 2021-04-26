德國疫情反彈 財政部長：到5月底前不會放寬封鎖限制

儘管實行了更嚴格的防疫封鎖措施，歐洲第一大經濟體德國的新冠肺炎感染率仍持續上升。德國財政部長 Olaf Scholz 警告表示，他預期在 5 月底之前政府都不會放寬相關封鎖措施。

德國如今正努力遏制第三波疫情，當地出現了感染性更強的 B117 變種病毒，而該國疫苗接種卻相對緩慢。

Scholz 表示，一直到 5 月底，德國都將處在封鎖狀態，不過聯邦政府應該能夠在 5 月底之前為今年夏季制定「清晰且大膽的開放步驟」，以允許餐廳調整重新開放計劃，並讓公民德以計劃假期。相關步驟也將指出何時可以開放參觀音樂會、進入劇院和足球場等。

德國上週六 (24 日) 新增確診病例數達到 23392 人，死亡病例數多達 286 人。德國防疫機關 Robert Koch Institute 在週日表示，德國每 10 萬人中，確診病例數的 7 日平均在周末上升到 166 人。

為遏止第三波疫情，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 在週六祭出了更嚴格的全國封鎖措施。宵禁等政策使得當地民眾不滿，但梅克爾表示：「沒有國家能在未經宵禁等嚴格封鎖措施下，擊敗第三波疫情。」她將此次封鎖限制措施形容為「必要之惡」。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，由先前預估的 4.7% 大幅下調。不過該機構也上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。