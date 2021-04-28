【日盛投顧】指數高檔整理

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (17，426 點) 之上，週二盤中指數於平盤附近震盪，終場指數下跌 28.37 點，跌幅 0.16%，收在 17，567.53 點，成交金額為 5，094.67 億元。三大法人合計買超 63.57 億元：外資買超 60.05 億元、投信賣超 7.08 億元、自營商買超 10.6 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：較前一交易日微增，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：守穩 5 日均線，支撐為 10 日均線 (17，315 點) 附近，壓力為 17，850 點附近。

(3)、技術指標：KD 位於超買區，短線呈震盪格局。

3. 櫃買指數相對加權指數弱勢，跌幅 0.34%，收在 213.77 點，下方支撐為 206 點附近，壓力為 216 點附近，KD 開口收斂，留意回檔風險。

4. 台股選股方向可留意半導體、運輸、原物料等族群。

玻璃陶瓷、電器電纜、食品、紡織、面板等強勢

1. 玻陶：全球原物料飆風未停，大陸玻璃期貨報價在上週每噸已至 2，259 元人民幣，守穩歷史天價，周三盤中在龍頭股 1802 台玻率先攻漲停後，1806 冠軍、1809 中釉、1810 和成等緊隨著也亮燈漲停，而 1817 凱撒衛漲幅則近 2%，玻陶指數周三大漲逾 9%，成為盤面的焦點。

2. 電器電纜：近期國際銅及鎳等原物料行情飆漲，激發客戶下單，原材料成本上漲轉嫁使得電力電纜及不鏽鋼等產品報價上揚，帶動線纜業者營收，也推升近期股價走高，相關個股如 1605 華新鎖漲停、1608 華榮、1609 大亞、1612 宏泰等寫下近期高點。

3. 原物料：國際原物料、大眾物資行情續揚，帶動工程塑膠原料 pbt、鉻、鐵礦砂、銅、廢鋼、大宗穀物等報價上漲，相關個股如紡織 1409 新纖、銅 2009 第一銅、鋼鐵 2031 新光鋼、食品 1210 大成、1215 卜蜂等強勢表態。

4. 觀盤重點：台股近期創高後震盪整理，指數守於 5 日均線之上，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，且量價不宜背離，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、運輸、原物料等族群。