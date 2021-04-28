台光電Q1稅後純益創同期新高 EPS 2.89元

CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (28) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 9.65 億元，創歷史同期新高，年增逾 3 成，每股純益 2.89 元，公司指出，2021 年全年接單狀況佳，第一季將是今年營運低點。

台光電 2021 年第一季營收 80.04 億元，已連續 3 季創新高，毛利率為 23.58%，季減 1.38 個百分點，年減 0.63 個百分點，稅後純益 9.63 億元，季減 1.33%，年增 31.62%，每股純益 2.89 元。

台光電主管指出，推升 2021 年首季業績大幅成長，主因是台光電子專注的 HDI、環保基材，近年因全球環保意識抬頭，加上基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件，出貨持續放量。

台光電第一季與客戶共體時艱，未針對產品漲價，不過為反映原物料成本上揚，預計第二、三季將在售價上陸續調整，毛利率應可明顯上升，預期第一季將是今年營運低點，未來營收、獲利將顯著成長。

另外，台光電主管指出，繼伺服器材料無鹵化，交換器也開始採行無鹵素材料，在高階晶片對高速傳輸要求的推波助瀾下，陸續導入 HDI 設計，應用在 AI 伺服器, 及 400G 交換器，台光電已在高階 HDI 材料技術耕耘多年，產品已獲國際大廠採用且出貨量逐季成長。

全球 5G 手機市場在 2021 年有望進一步擴大，目前台光電在全球 5G 手機主板材料市場，市占近 9 成，在手機大廠主板所需的高階材料，更握有獨家供應的優勢。除手機之外，在高階筆電、平板、桌上型電腦對高階 HDI 技術的加速導入潮流之下，台光電今年訂單滿手。

台光電指出，高速低損耗的材料新案陸續量產出貨，5G 手機市場大幅成長，加上 ARM 架構的高階筆電及高階平板電腦對 HDI 板的升級需求，雖然產能已較去年增加近 20%，仍供不應求，在延續產品漲價效應下，2021 全年營運展望樂觀。

台光電 2020 年營收及獲利創新高，全年稅後純益 36.9 億元，每股純益 11.3 元，董事會決議，每股擬配發 7 元現金股利。