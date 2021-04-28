〈聯電法說〉Q1雙率衝逾6年新高 每股賺0.85元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日召開法說，公布第一季財報，受惠 28 奈米製程貢獻增加，加上漲價效益帶動，毛利率達到 26.5%，攀近 6 年新高，營益率 16.2%，則寫下近十年新高，單季稅後純益 104.28 億元，季減 9.2%，年增 3.72 倍，每股純益 0.85 元。

聯電第一季營收 470.97 億元，季增 4%，年增 11.4%，毛利率 26.5%，季增 2.6 個百分點，年增 7.3 個百分點，營益率 16.2%，季增 3.8 個百分點，年增 8.1 個百分點；稅後純益 104.28 億元，季減 9.2%，年增 3.72 倍，每股純益 0.85 元。

聯電總經理王石指出，面對當前半導體零組件短缺情況，持續與客戶、供應商、及合作夥伴緊密合作，以紓緩整體供應鏈的產能緊張狀況。

王石表示，今年第一季市場對晶圓的強勁需求，使所有廠區產能全部滿載，整體出貨量達到 237 萬片約當 8 吋晶圓，毛利率成長主要來自 28 奈米製程貢獻。由於市場對數位電視、機上盒及智能手機的連結晶片等需求強勁，來自 28 奈米營收較前一季增加 18％，占公司整體營收的 20％。