金融業首家！開發金控承諾2045年淨零碳排

開發金 (2883-TW) 今 (28) 日表示,今 (2021) 年是全球積極面對氣候危機的關鍵年,全世界國家、企業,均致力減碳、甚至零碳。開發金控現階段的綠色產業投資餘額約達 1100 億元,該金控認為金融業必須發揮影響力,因此訂出五大具體策略,承諾 2045 年全資產組合 (Total Portfolio) 淨零碳排,成為首家承諾 2045 年淨零碳排的金融業。

開發金表示,將目標訂定在 2045 年是對世界永續與減緩氣候變遷積極承擔的展現。

開發金進一步指出,自 1959 年開發工業銀行設立以來,開發金控參與了台灣所有的經濟產業發展,以金融投資的影響力引導產業的轉型,在全世界與台灣多以 2050 年作為淨零碳排的目標年進行永續轉型的當下,開發金控成為第一家達成 2045 年全資產組合淨零碳排的金控。

至於如何達到此目標,開發金表示,該金控目前年碳排放量為 1.6 萬噸,但在所有投融資部位的碳排放量為數百萬噸。如果只關注自身的淨零碳排,對世界達成永續目標的影響有限,因此將透過投融資行為擴大影響力。

此外,開發金去年藉由氣候韌性金融產學大聯盟與臺灣大學團隊建立密切合作,導入國際標準的評估方法,以科學為基礎評估所有部位會受到的氣候實體與轉型風險。為達成 2045 年全資產組合淨零碳排,開發金控提出五大具體策略:

1. 自願遵循聯合國環保署金融倡議淨零銀行聯盟與淨零資產管理者倡議中的規定,在 18 個月內提出完整達成 2045 年淨零的低碳轉型路徑。

2. 制定議合目標,每年針對特定對象進行議合,設定議合達成目標與覆蓋率,積極引導客戶往永續與淨零的方向邁進,並提供永續連結相關金融服務提升台灣整體永續競爭力。

3. 制定產業目標,在了解產業的碳排放量與環境影響後,開發金控將以永續未來為前提,設定產業的投融資策略以及碳強度的目標。

4. 制定投資組合目標,開發金控未來的所有投資組合與巴黎協定保持一致的投資組合,並最大程度地實現投資對永續發展目標的貢獻。

5. 制定轉型目標,開發金控將於 2030 年達成自身營運淨零碳排,並在業務上大幅提升綠色授信、綠色投資的比例,積極投入永續連結貸款 (Sustainability-linked loan, SLL) 之發展。

開發金控集團現階段的綠色產業投資餘額約達 1100 億元,其中,中國人壽響應政府綠色金融行動方案 2.0,促進綠色金融商品發展的政策,投資台積電及沃旭能源所發行的綠色債券,支持潔淨能源發展,投資金額達新臺幣 15 億元。

在綠色金融商品方面,包括綠色授信、綠色債券、綠色籌資超逾 600 億元,並配合政府推動包含節能、創能、儲能及智慧系統整合的能源轉型。落實能源自主及促進新興綠能產業發展,期以產業需求帶動研發能量,以研發能量驅動產業發展,打造綠能創新產業生態系,研發下一代新興綠能產業技術,藉由推展太陽光電、風力發電、智慧電表等綠能產業,帶動綠能科技、產業發展,並創造綠色就業。凱基銀行並積極投入再生能源發電 (如太陽能發電與離岸風力發電) 相關計畫的融資,2020 年參與 8 件專案融資計畫預計每年減碳效益達 1497 萬噸。

秉持綠色永續精神,今年開發金控即將搬遷至一座與環境友善的新大樓,以永續發展為理念的新大樓,不但廣設貯留滲水池以調節微氣候外,並作雨水回收再利用以及建立雨污水分流系統,降低環境水污染。另外,大樓設置感應式照明控制系統、雙層帷幕電動百葉… 等裝置,以達日常節能之目的。

開發金控新大樓榮獲「黃金級綠建築標章證書」。(圖:開發金控提供)

值得一提的是,由於新大樓已達成綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、室內環境、水資源及汙水垃圾改善等 7 項指標,因此榮獲「黃金級綠建築標章證書」。

此外,開發金控已於 2018 年起,將 ESG 納入員工及經理人之個人年度績效考核,亦即績效評量除與財務指標相關外,並包括公司永續經營指標,顯示開發金控將 ESG 延伸至重要決策及員工個人業務。

開發金控強調,氣候峰會儼然成為各國展現決心與實力的舞台。歐盟已將碳邊境稅列為推動《綠色新政》(Green New Deal) 的十大施政之一,且預計 2023 年前啟動;德國談論碳定價的推動;法國談論的 2030 年設立目標 (2030 is the new 2050) 的重要性;澳洲談論的新能源開發計畫;美國談論的大幅減排;俄國談論的碳封存,都是引導著這個世界將前進的永續方向。因此,開發金控認為身為永續金融領導者,必須積極面對並且引領前進。