〈聯發科法說〉5G手機成長帶動 Q2營收季增10-18%續創高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，執行長蔡力行指出，受惠 5G 手機成長帶動，第二季營收估達 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%，續創歷史新高，同時上調今年 5G 手機晶片市占率將達 45% 以上。

聯發科指出，以美元對新台幣 1 比 28.2 元計算，第二季營收約 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%，毛利率達 43.5-46.5%，較前一季法說預期的區間 42-45% 明顯上調，主要受惠產品組合優化、晶片價格上漲。

聯發科指出，全球主要品牌採用天璣 1200 意願高，已獲多款高階智慧型手機導入，推升公司在 5G 市占率增加，也帶動手機營收續揚，首季手機事業營收比重達 54%，季增 32%，年增 149%，展現強勁的季、年成長。

展望第二季，蔡力行看好，5G 高階晶片出貨續旺，將帶動高階手機晶片的市占在今年與未來不斷提升，也持續強化 5G 中階與主流市場的市占率，看好今年 5G 手機晶片市占率達 45% 以上，相較於先前給出的 40% 還要高。

此外，聯發科 5G 晶片在美、歐市場也有顯著進展，某國際安卓品牌客戶第二季初已在美國市場發表搭載聯發科晶片的 4G/5G 手機，加上其他既有機種，預期聯發科晶片今年在美、歐市場的手機出貨量將有很好的增長。

展望後市，聯發科將持續推出新品，以掌握更多機會，包括 Sub 6 與毫米波解決方案，其中新品預計今年底、明年初推出，可望進一步拓展至旗艦手機市場。

至於現今手機市況，蔡力行認為，相較 2 個月前，客戶 Design in(導入) 的數量較先前更多，不論是自家、通路商以及客戶庫存水位均偏低，看好手機終端市場的需求仍相當健康，維持今年全球 5G 手機出貨量超過 5 億隻的看法，中國市場約 3 億支。