瀚宇博Q1獲利7.79億元創同期新高 EPS 1.48元

華新旗下 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 今 (28) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 7.79 億元，改寫歷年同期新高，年增 2.82 倍，每股純益 1.48 元，瀚宇博主要受惠今年首季 NB 板需求旺盛，營運繳出亮麗成績，瀚宇博今年仍將積極擴張，資本支出提高到 15 億元，不過公司內部對於今年營運看法仍然審慎。

瀚宇博 2021 年第一季營收 123.46 億元，毛利率 20.23%，季減 1.68 個百分點，年增 4.39 個百分點，稅後純益 7.79 億元，改寫歷年同期新高，季減 10.36%，年增 2.82 倍，每股純益達 1.48 元。

瀚宇博為全球最大的 NB 板供應商，2020 年資本支出為 14 億元，今年編列成長到 15 億元，相對目前新台幣匯率不利因素，及原物料價格走高，瀚宇博內部對今年營運看法仍審慎。

瀚宇博去年稅後純益 31.63 億元，創新高，年增 12.3%，每股純益 6.15 元，連兩年維持每股純益 6 元以上，每股擬配現金股利 2.2 元，股利配發為 14 年來新高。

此外，華新旗下的精成科技 (6191-TW) 今天董事會決議配發去年股利每股 0.8 元現金，並將辦理現金減資 8%，等於每股可拿回 1.6 元現金；精成科 2021 年首季稅後稅後純益 6.81 億元，每股純益 1.33 元。

華新旗下的 PCBA 廠精星科技 (8183-TW) 今天董事會通過首季財報，稅後純益 9676 萬元，每股純益 0.8 元，而對於去年盈餘分配，董事會通過每股擬配 0.8 元現金股利。