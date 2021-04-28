東元候選董事首次會面經營團隊 聚焦三大領域

東元電機 (1504-TW)11 位董事候選人今 (28) 日首次與經營團隊進行交流，雙方談話聚焦在機電、能源、空調三大領域，同時達成共識帶領公司進軍智慧製造、智慧能源、智慧城市商機，加速創新發展。

東元今年董事會改選，共提名 11 席候選名單，其中 7 席非現任董事會成員，分別具備機電專業背景、資產活化經理人、國際併購律師，多數擁有大企業經營管理及推動永續發展 (ESG) 實務經驗。董事長邱純枝表示，東元積極提升經營績效和加速數位轉型之際，該人選陣容應能符合股東期待。

機電業務方面，協理高飛鳶會中指出，部門三大核心包括機電整合、車用動力系統及智能化綠色生產，預估今年機電相關營收年增 20%，另外，看好電動車動力系統發展，公司已在台灣中壢及印度投資新建車用馬達專用產線，未來擬在美國德州廠建置車用馬達生產線。

協理林勝泉補充，東元智慧化產品轉型目標，將銷售單品轉向提供模組化或系統數位化解決方案，可協助既有工廠升級為單站智慧機械附加機聯網。另外，今年下半年將陸續推出跟隨型無人車、多車移載系統與整合型驅動模組，可應用於機械手臂的關節、電動載具、小型移動式醫療 / 測試設備。

能源方面，東元瞄準儲能、太陽能及風電，目前已拿到 900MW 離岸風電陸域變電站工程外，將藉由陸域變電站的整合能力及自有電力設備，爭取海上變電站的商機。

家電事業部協理彭継曾表示，結合關係企業東捷資訊、東元捷德和東訊的智慧化軟硬體技術後，逐步轉型變革提供虛實整合的雲端管家服務。