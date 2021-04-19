〈東元改選前哨戰〉黃育仁提名董事點三大問題 盼公司重新出發、支持改革

東元 (1504-TW) 董事會改選父子相爭，其中，集團會長黃茂雄其長子黃育仁提出的董事候選人黃立聰，由於是現任獨董與總經理特助，被外界視為反抗軍，黃立聰今 (19) 日提出三點反駁，包括公司電動車布局策略保守、財務文化導致員工失去熱情，以及會長意見成為公司潛規則，因此支持改革，並盼東元重新再出發。

黃立聰指出，公司雖然已經加入鴻海的 MIH 聯盟，並持續投資創新公司，但仍維持「保持落後」策略；MIH 聯盟共有 1500 家廠商，但東元排名第 500 家，加入該聯盟並非特別偉大或令人振奮的事情，公司卻不斷宣傳。

投資新創公司方面，黃立聰表示，公司三年前就與新創公司洽談，原打算不投資，但在此時緊急宣布入股，讓人覺得有太多非理性考量。

黃立聰認為，站在改革派想法，東元要真正變成電動車動力領導品牌，只參加現成的聯盟並不足夠，加上競爭者們持續進步，應聚焦跳躍投資到下一個產業，再把技術及成果回頭植入電動車產品，東元才能領先競爭者。

談到公司財務狀況，黃立聰表示，董事長邱純枝為財務專家，因此公司文化變成財務指標主導管理，副作用是扼殺員工熱情。

他以電動車為例，員工被要求先拿到訂單才能討論投資，但電動車產品不能用傳統工業馬達邏輯思考，是要取代引擎的「動力系統」而不僅是「馬達單體」，東元不投資電控及齒輪箱原則下難以發揮，導致東元只能處在馬達代工角色。

黃立聰指出，會長黃茂雄為東元在業界建立地位，但因太受敬重，他的意見直接變成公司潛規則，以此次董事會改選過程來看，會長指名下一位董事長，恐讓公司繼續在困境中停滯、無法擺脫潛規則制約。

黃立聰表示，東元長期以來在潛規則及財務文化管理下，雖然維持成長，但也扼殺熱情及創意；公司策略沒有絕對的對或錯，但適度改變或許能讓公司在下個世代裡變得不一樣，期望東元很快能重新出發。