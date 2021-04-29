拜登首場國會演說 警告中國正「快速逼近」與美國競爭

美國總統拜登周三（28 日）發表首場國會演說時表示，在自己就任近 100 日之際，讓美國「再次動起來」，同時也宣布 1.8 兆美元的「美國家庭計畫」（American Families Plan），並認為這是與中國競爭所必須採取的行動。

拜登向國會議員和觀看電視轉播的美國民眾表示，美國「準備好起飛」。

他說：「就任僅僅 100 天，我可以向全國報告：美國已再度動起來，將困境化為轉機，將危機變成轉機，將挫折扭化為力量。」

拜登提出的家庭計畫與減稅措施，連同先前的基礎建設與就業計畫，共計約 4 兆美元，可媲美聯邦政府的年度預算。他認為，這是對美國未來一代人至關重要的投資。

拜登說：「今晚，我是來談危機與轉機，重建我們的國家、振興我們的民主，替美國贏得未來。」

拜登認為，這些支出計畫是為了跟上中國腳步，並將中國視為主要的競爭對手，「中國與其他國家正在迅速逼近。」

稅制改革

至於支付計畫費用，拜登提議對美國稅收體系進行全面改，周三提出的「美國家庭計畫」（American Families Plan）的資金來源，是把美國富人的個人所得稅率從目前的 37% 升至 39.6%。

這項法案意味著，年收入超過 100 萬美元的美國人，資本利得稅率將提高幾乎一倍，而 2 兆美元的基礎建設法案的資金來源，則是向企業加稅。

拜登表示，稅收改革計畫的目的是獎勵工作，而不僅是獎勵財富，稅制改革能使富人與其他人一樣守相同的法規。

美國共和黨參議員 Tim Scott 反駁拜登的改革，並稱拜登的提議是「社會主義者的幻想」，將阻礙美國長遠的經濟成長。