Verizon擬出售包括Yahoo等媒體資產 交易額上看50億美元

據報導，美國通訊服務商 Verizon(VZ-US) 正在考慮出售旗下包含雅虎 (Yahoo) 和美國線上 (AOL) 等媒體資產，相關交易額估值上看 40 億至 50 億美元。

報導報導，根據知情人士指出，大型私募基金集團 Apollo 對於出售的資產感到興趣。不過，Verizon 和 Apollo 均未發表評論。

雅虎和美國線上最初成立於網路撥號時代，儘管兩家公司致力增加廣告營收，但如今已難再吸引到用戶。此外，在疫情爆發初期，Verizon 的媒體廣告業務大減，使得該公司 2020 年媒體業務營收年減 5.6%，達 70 億美元。不過，相關業務在去年下半年已經有所回升。

Verizon 最初在 2015 年以 44 億美元價格收購美國線上，兩年後以 45 億美元收購雅虎。2017 年，Verizon 在當時美國線上執行長 Tim Armstrong 的領導下，重組相關業務，並將合併後部門命名為 Oath。

但是，如今包含谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭，在數位廣告領域中都主導絕大部分的市占，像是谷歌第 1 季廣告營收達到 446.8 億美元，比去年同期成長 32.3%，寫下至少四年來最快增速。相對之下，Oath 表現相對無力。

Verizon 媒體業務部門在今年第一季營收增長 10%，至 19 億美元，儘管業務營收有回升，但 Verizon 在近期將更多的注意力集中在與 Disney + 和 Hulu 等影音串流媒體平台服務合作上。