過熱起火頻傳！Verizon召回250萬台熱點設備

美媒報導，Verizon (VZ-US) 週四披露召回消息，因發現鋰離子電池可能過熱，有引發火災和燃燒的危險，召回 250 萬個熱點設備。

受影響的產品為富蘭克林無線公司進口，並於 2017 年 4 月至 2021 年 3 月之間銷售的 Ellipsis Jetpack 行動熱點設備，型號包括 MHS900L、MHS900LS 和 MHS900LPP。

Ellipsis_Jetpack_MHS900L

Verizon 周四也收到美國消費品安全委員會（CPSC）的通知。

Verizon 發言人表示，召回的設備中，超過 100 萬個為當前使用中的設備，意味著消費者近期才用過這些設備。

根據 CPSC 發布的召回通知，Verizon 已收到 15 份有關熱點設備過熱的報告，其中 6 份報告指出過熱已經引起床上用品或地板起火等損壞事件，還有 2 起輕微燙傷事故。

由於新冠疫情期間，大眾改為遠端工作或學習，許多消費者仰賴熱點設備在家上網，根據召回通知，一些熱點設備是由校方提供給學生以利遠端教學之用，因此建議這些家長連絡校方詢問替換設備事宜。

Verizon 已提供更新軟體給開機中的熱點設備，據稱這將有助於降低過熱的風險。

該更新可防止熱點設備在開機狀態充電，Verizon 還提供了避免過熱的小方法，例如不使用設備時記得關機、將設備平放在堅固的表面上，確定沒有東西包覆設備，不要長時間讓設備暴露在極端溫度下。

Verizon 聲明強調對客戶安全的重視，「我們非常認真地對待這種情況，正與供應商努力確定問題原因，並為所有顧客免費更換設備。」

Verizon 週四股價下跌 1.32%，收 57.60 美元。