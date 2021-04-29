〈台驊展望〉Q1獲利暴增逾1700% EPS 3.16元賺贏去年前三季

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (29) 日公布第一季財報，單季稅後純益 3.98 億元，年增 1739%，每股純益(EPS)3.16 元，創單季新高，更賺贏去年前三季。

台驊董事長顏益財表示，目前海運市況較農曆年前看到的更強勁，隨後又將進入第三季傳統旺季，對第二、三季營運樂觀看待。

空運方面，台驊旗下台灣航空貨運承攬董事長許旭輝則提到，市場同樣熱絡，可說是「一日三市，已經沒有天花板」，看好今年均將維持高運價。

台驊第一季合併營收 58.92 億元，年增 132%，營業毛利 10.65 億元，年增 154%，毛利率也上升至 18.08%，創 7 個季度新高，台驊說明，憑藉良好的供應商關係優勢，在供給稀缺情況下有效爭取更多艙位，也吸引更多新客戶合作。

另一方面，由於輕資產策略發酵，業務量雖大幅增長，但費用率仍控制在 10% 左右，營業利益 4.49 億元，年增 993%。

台驊海運業務目前占總營收比重 66%，而空運占比 22%，顏益財指出，展望後市，物流需求仍然強勁，海、空、鐵路運輸艙位供給仍吃緊的現況下，前景樂觀，惟近期部份國家疫情快速升溫，未來仍需觀察對於全球經濟的影響。