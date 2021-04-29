〈光寶科法說〉業內外皆美 Q1純益雙增逾1倍 每股賺1.83元創新高

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法說會，並公布第一季財報，單季雙率同寫歷年同期新高，在本業獲利成長，加上業外認列評價利益挹注，單騎稅後純益 42.63 億元，較上季與去年同期大增超過 1 倍，每股純益 1.83 元，創新高。

光寶科第一季營收 377.18 億元，季減 9%，年增 15.75%，毛利率 17.8%，季增 1.6 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 5.6%，季增 1.21 個百分點，年增 3.3 個百分點；稅後純益 42.63 億元，季增 1.12 倍，年增 1.7 倍，每股純益 1.83 元。

光寶科第一季受惠來自光電、汽車電子、雲端運算、AIoT 與筆電、遊戲機等產品與應用需求穩定成長，加上未受到原材料漲價與缺料影響，在產品組合優化與營運效率提升下，帶動毛利率成長，整體獲利攀揚。

除本業獲利成長外，業外也有認列持有北美智慧電視品牌 VIZIO 的按公允市價評價利益挹注，金額達 25 億元。

光寶科第一季光電部門營收占比 22%，雲端及物聯網部門 25%，資訊及消費性電子部門 53%。其中，光電部門營收年增 31%，雲端及物聯網部門營收年增近 2 成，資訊及消費性電子部門營收年增 1 成。