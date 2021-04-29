亞泰影像首季不淡 EPS1.28元 估本季營收再成長

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (29) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 9284 萬元，季增 11.86%，年增 4.15%，每股純益 1.28 元，總經理吳淑品指出，目前接單量增，加上新增產能第二季陸續開出，本季營收可望超越首季。

亞泰影像 2021 年首季營收 10.2 億元，毛利率為 15.07%，季減 2.82 個百分點，年減 0.22 個百分點，稅後純益為 9284 萬元，季增 11.86%，年增 4.15%，每股純益為 1.28 元。

亞泰影像 2021 年資本支出估達 800 萬美元 (新台幣 2.3 億元) ，較去年 500 萬美元成長 60%，預計在深圳廠擴充新產能，第二季起陸續完成擴充，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將進一步提升到 3800 萬套。

亞泰影像 2020 年營收、獲利雙創高，獲利連 5 年改寫高點，董事會通過去年盈餘，每股擬配發 3.5 元現金股利，同創歷史新高，亞泰影像將於 6 月 10 日召開股東會。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，目前年產能 2700 萬套，產品應用包括，MFP 、掃地機器人測，其他為醫療、驗鈔等應用。

亞泰影像 5 月 24 日轉參加 OTC 的主題式業績發表會。