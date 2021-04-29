〈國票金法說〉談併購 不排除再併銀行、保險

國票金 (2889-TW) 目前旗下新加入樂天純網銀，雖然已有了商業銀行，但董事長魏啟林今 (29) 日於法說會表示，若有機緣、綜效，仍將併購銀行或保險。

國票金想擁有商業銀行多年，在樂天銀行加入後，雖然已經圓了商業銀行夢想，但 2 月底董事會仍授權董事長魏啟林洽談併購交易，市場盛傳國票金擬併安泰銀行。

針對併購計畫，魏啟林今天表示，國票金一直缺少金流平台、一個實體銀行，過去很多年來就一直評估併購，台灣金融環境變化很快，過去跟很多銀行、保險都去試探過，但機緣不湊巧，不過未來，只要對國票金全體員工、股東有利，無論是銀行或保險都會再去洽談，有銀行或保險再加入，可望讓國票金創造更大綜效。

至於在 1 月 19 日已經開業的樂天銀行，與後進的 LINE Bank 雖然都是純網銀，但樂天銀行資金運用處處長林寶宏表示，該行因為有電商生態系，所以客群不同，包括台灣樂天信用卡、樂天市場會員做基礎，也規劃跟樂天桃猿隊合作，有信心電商的黏著度可以比社群方式更為長久。

林寶宏表示，該行開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，4 月 22 日已新推出 12 項「全線上」更安全便利的功能包括大額轉帳約定、循環型信貸、生活繳費等。

樂天銀行進一步指出，後續也將上線行動支付功能，打開樂天國際商業銀行 APP 就能在商店掃碼付款，未來將持續規劃外匯、投資、保險及企金等業務，目標希望開業 3 年半可以單月轉虧為盈。