〈光寶科法說〉客戶追貨力道強 將加重車電領域投資

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法說，總經理邱森彬表示，隨著客戶追貨力道加大，計畫結合公司資源加重在汽車電子領域的投資，尤其是在充電樁、車載充電器等領域，並透露充電樁客戶訂單成長動能強勁。

光寶科近年來採取精實聚焦策略，營運聚焦光電、伺服器 / 雲端與車用三大領域。車用方面，光寶科著墨車用電子、車外頭燈、照相模組與內部 LED 燈等應用，也評估切入車內電源及電動馬達等產品。

邱森彬指出，去年第三季起，汽車電子需求逐季成長，客戶追貨力道加大，計畫集結公司資源加重投資汽車電子，尤其是在充電樁、車載充電器等領域。

光寶科電動車充電樁已打入 2 家美系新創公司供應鏈，產品預計第二季末、第三季開始小量生產，主力產品為壁掛式的充電樁，規格為 Level 2。邱森彬也透露，目前訂單成長動能強勁。

除打入美系新創公司供應鏈外，光寶科也與國外設計公司談合作，加速相關產品進程；目前正持續開發充電產品，預計明年第一季末完成模組開發，朝 Level 3 等級邁進。

光寶科目前車用營收占比約 5-6%，今年目標達到 10%；此外，光寶科也持續尋找併購標的，邱森彬強調，一路以來的核心是光與電，首要併購對象將是車用產品相關應用，也不排除合資。