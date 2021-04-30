〈熱門股〉聯發科法說三驚奇 站穩千金衝上1185元新天價

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 本周法說釋出三大驚奇，包括財測超預期、上調今年展望以及四年內加碼送出千億元現金股利，激勵買盤搶進，開盤即鎖上漲停，暴漲 105 元，再創新天價 1185 元，站穩千金大關，單周漲幅達 14%。

聯發科今年第一季受惠全產品需求強勁，加上產品組合優化、認列處分利益，毛利率、營益率與稅後淨利率三率三升，獲利年增 347%，每股稅後純益 16.21 元，創下歷史新高，單季獲利逼近去年前三季總和 16.64 元。

聯發科現今訂單動能較 3 個月前更強勁，且依據現今取得產能，今年營收年增幅至少 40%，同時受惠產品組合力道優於預期，上調全年毛利率目標至 44-46%，從低標 44% 推算，至少創 7 年來新高。

尤其，聯發科此次考量各類產品線競爭力，以及未來發展前景的信心，首度調高經常性現金股利配息率至 80-85%，且為回饋長期股東，未來四年將額外加發總計超過 1000 億元的特別現金股利。

聯發科本周沿五日線上攻，周五攻上漲停板，單周漲幅達 14%，收在 1185 元，創下歷史新高，籌碼方面，三大法人僅投信站賣方，小賣 258 張，外資、自營商均大買，買超張數分別達 3148、1352 張。