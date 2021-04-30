歐元區第1季GDP初值季減0.6% 陷入雙底衰退

隨著第三波新冠疫情席捲，歐洲各國紛紛採取新的限制措施。歐盟統計局 (EuroStat) 周五 (30 日) 公布最新數據顯示，繼去年第 4 季下滑 0.7% 後，2021 年第 1 季的歐元區國內生產毛額 (GDP) 初值季減 0.6%，縮幅雖小於預期，仍陷入「雙底衰退」(double-dip recession)。

報告顯示，歐元區第 1 季 GDP 季減 0.6%，降幅低於預期的 0.8%，前值為季減 0.7%。Q1 GDP 年減 1.8%，低於預期的年減 2%，前值為年減 4.9%。

歐元區 GDP 季增率 (圖：EuroStat)

觀察主要成員國表現，德國、義大利和西班牙第 1 季經濟活動均呈現下滑，GDP 分別較上季萎縮 1.7%、0.5% 和 0.4%。

值得注意的是，歐元第二大經濟體法國 GDP 意外優於預期，季增 0.4%。因疫情再起，法國 3 月底宣布進入為期 1 個月的三度全國封鎖，總統馬克宏本周稍早已宣布將逐步放寬限制措施，咖啡廳、酒吧和餐廳等場所可自 5 月 19 日起提供戶外服務。

隨著疫苗接種加速推進，各國限制令有望逐步解除，帶動經濟步入復甦軌道。但歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 警告，既使經濟反彈，不代表已經完全復甦。

Lane 認為，當前通膨壓力依舊偏低，因此貨幣刺激措施仍會維持很長一段時間。歐盟統計局指出，歐元區 4 月核心消費者物價指數 (CPI) 月增 0.5%，年增 0.8%，ECB 設定目標值為 2% 左右。

儘管 ECB 不斷重申短期的經濟下行風險，展望未來，經濟學家對歐元區全年經濟仍充滿信心。除了疫苗接種進展佳，歐盟成員國有望在下半年自 7500 億歐元的經濟復甦基金中獲得首筆補助。