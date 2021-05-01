Panasonic擬外包中國TCL 生產中低階電視

據日經 (Nkkei) 周六 (1 日) 報導，日本松下 (Panasonic) 為了降低日漸褪色電視業務的成本，預計將旗下中、低階電視委外由全球第三大電視製造商 TCL 製造。

日經表示，雙方正在協商合約細節，松下計劃在下個月達成協議。不過，高階電視仍由松下自行製造，並著重於日本市場。松下還考慮合併或縮減日本和海外的廠房，本會計年度印度、越南廠將停止生產電視。

過去松下曾在全球電視市場拿下超過 10% 的市占率，然而隨著中國競爭對手挾低成本優勢進入市場，使松下逐漸失去市場地位，據研調 Omdia 數據，松下去年電視市占率僅 1.8%，全球排第 12 名。

電視估計僅佔松下總營收不到 10%，受惠於強勁的日本市場，電視部門在截至 3 月的財報中仍出現獲利，但松下認為電視要獲得穩定長期收入的機會很小。

除松下外，日立早在 2012 年也停止自行製造電視，並於 2018 年完全停止銷售，東芝也在同年將其電視部門賣給中國海信集團。目前 Sony 則透過縮減銷售通路和產品陣容來鞏固其電視業務。

為了重整企業結構，松下一直在售出旗下虧損的業務，其中半導體業務已出售予台灣的 MCU 廠新唐 (4919-TW)，並放棄生產液晶顯示器以及太陽能電池。