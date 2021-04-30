Fed官員放鷹！儘早開始討論調整QE是適當的

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五 (30 日) 對美國金融市場失衡提出警告，直言 Fed 儘早開始討論調整量化寬鬆 (QE) 是適當的。

卡普蘭卡普蘭週五在蒙哥馬利地區商會 (Montgomery Area Chamber of Commerce) 稱：「我們處於觀察到金融市場過剩與失衡的時刻。」

卡普蘭預測：「股市維持高位、信用利差 (Credit Spread) 不升反降和史上強勁的房市，房地產出現過剩問題，料經濟將更早地達到 Fed 預設的縮減購債規模的指標。」

卡普蘭強調：「我確實認為 Fed 儘早開始討論調整購債是適當的 (即 Fed 每月收購 1200 億美元債券的量化寬鬆政策)。」

卡普蘭上月 23 日就曾直言，不排除明年升息的可能性，因為供應問題，今年的物價將大幅上漲，供應問題將在明年解決，2022 年通膨率將會趨向穩定。卡普蘭當時表示，撤回寬鬆政策首先第一步將是減少資產購買，不是利率點陣圖中位數，而是更激進地升息。

卡普蘭週五更明確表態：「我的看法跟先前不同，Fed 應該在 2022 年開始升息。」

鷹派達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭，今年並未具有投票權，但他在 2023 年具有 FOMC 投票權。

卡普蘭鷹派發言，促使美股主指走跌，道瓊擴大跌幅約 250 點，暫報 33810.76 點，那指紅翻黑，美元指數跳高逾 0.6%，暫報 91.23。黃金短線下跌 0.08%，暫報每盎司 1,767.90 美元，十年期美債殖利率下挫逾 1 個基點。