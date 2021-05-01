產業淡季 美律首季純益年減近4成 EPS 0.1元

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (1) 日公布財報，由於進入產業淡季耳機出貨下滑，加上匯損壓力，第 1 季稅後純益 2092 萬元，季減 96.4%、年減 38.75%，每股純益 0.1 元，預期本季耳機新品將放量出貨，營運有望回溫。

美律第 1 季營收 77.35 億元，季減 39%、年增 49.02%；毛利率 10.13%，季減 1.75 個百分點、年減 1.3 個百分點；營益率 - 0.99%，較上季盈轉虧、虧損較去年同期收斂；稅後純益 2092 萬元，季減 96.4%、年減 38.75%，每股純益 0.1 元。

進入產業淡季，美律第一季各產品線出貨均下滑，加上新台幣匯率升值導致匯損，影響美律業績。

美律預期，雖然上半年為產業淡季，不過今年接獲通訊用耳機客戶新訂單，新品預計本季推出，頭戴式耳機需求維持高檔，看好上半年營收將可優於去年。

TWS (真無線藍芽耳機) 方面，美律今年將新增 1 家新客戶、共 4 家 TWS 客戶，其中 2 家會有新案子，此外，目前市場以有特色的消噪式 TWS 銷量佳，正積極擴充產能；電競耳機部分則因缺料問題，僅上半年能見度佳，下半年需視晶片交貨才能較明朗。

美律營收比重方面，耳機占 61%、揚聲器占 35%、其他占 4%。