〈觀察〉你也FOMO嗎？新世代理財哲學正改變台股新樣貌

台股頻頻創高，大量年輕人加入股市，這股新勢力正改變台股新樣貌，包括：存股族最愛金融股、ETF，零股族瘋台積電零股，同時，大膽操作當沖、參與小台期交易高於台指期，此四大趨勢可以看出新世代的理財哲學潛藏著「錯失恐懼」（Fear of Missing Out，簡稱 FOMO），也牽動著台股神經。

前金管會主委顧立雄 2018 年 5 月在立法院財委會備詢時說的「年輕人不買台股」的話還言猶在耳，當時台股站穩萬點屆滿一年，但台股總開戶人數中，年齡層低於 30 歲的占比不到 1 成，主管機關擔憂證券市場高齡化現象嚴重。

然而，此現象在去年丕變，2020 年新開戶人數創下近年新高，新增的 67 萬股民大軍中，20-39 歲就是最大宗，人數約 40 萬人，也讓整體台股 30 歲以下占比突破四成，八年級生瘋狂湧進台股市場，扭轉過去年輕人不投入股市的現象。

根據集保中心一份股民大數據報告顯示，年輕人開戶買股大爆發和 3 大關鍵因素有關：一、線上開戶普及率上升；二、低利環境下，台股提供年輕人另外一個「儲蓄」選擇；三、券商積極行銷，透過高額新戶禮或推廣台股定期定額等儲蓄型商品，吸引更多年輕人。

在低利時代，「存股」變成年輕人儲蓄的新選擇，其中，又以高殖利率金融股、ETF 接受度最高。

據集保統計，年輕股民去年最愛的存股冠軍是每年配股配息的玉山金；第 2 名則是持有人數最多的元大高股息 ETF，冠亞軍佔比都同樣約 8%。除了玉山金，中信金、兆豐金、第一金、合庫金也都擠進前 10 名。

而 ETF 存股，年輕人除了青睞元大高股息 ETF，國泰永續高股息、國泰台灣 5G + 也都入榜前 20 名，分別位列 15、18 名。

除了存股，年輕人因為資金有限，所以第二個現象便是瘋零股，去年盤中零股交易新制正式上路，解決盤後零股交易的價量劣勢，便讓零股交易風起雲湧。

零股最夯標的為權王台積電，截至 4 月底，台積電零股股東人數已經超過 55.8 萬、達 558,626 人。

如果以近 10 個交易日零股的成交金額前 5 名來看，台積電、聯發科、大立光、鴻海、聯詠，都是零股熱門標的。

但若以零股股東人數來看，中鋼已經突破 30 萬人、達 305,709 人；鴻海達 22.1 萬人、聯電達 19.2 萬人、台灣 50 達 16.6 萬人，在在顯示年輕人在零股投資毫不手軟。

而台股單日成交值近期屢創新高，有一大部份是因年輕人「當沖」交易所推升，以 4 月 22 日台股單日成交值高達新台幣 7600 多億、創歷史新高來說，其中有超過 6 成的買賣金額來自「當沖」交易，也就是說當天 4800 多億元資金都是「沖沖樂」所沖出來的。

當沖破天荒的現象，並非一朝一夕，現在年輕人主導市場，日成交金額激增 5、6 倍，已完全不同日而語，不過今年以來，每天 3、4000 億元的成交量中，玩當冲的金額高達 3 成以上幾乎已成常態。

不只台股，期貨「小白」去年也大增！據期交所統計，去年有 11 萬 7 千多戶新加入期貨市場，30 歲以下年輕人就占了 23%，僅次 30 至 39 歲族群。

不僅從年輕人在期貨市場的開戶數可看出端倪，八年級生操作期貨方向大相逕庭也是特色，去年小型台指期貨交易量年成長 101.9%，是四大主力商品中成長動能最強的一項商品，推升小台期的口數在去年來到 6000 萬口，首度超過台指期的 4600 萬餘口。

從以上四大新世代理財的趨勢可以發現，八年級瞄準便宜金融商品，或是專為小資族而設的投資制度，加上現今多數人 FOMO 的現象，讓年輕人交易節奏變快，尤其現在年輕人取得投資資訊的管道多元，除了新聞，包括網路社群如 PTT、Dcard，或是理財 Youtube、Podcast，都影響著年輕世代的投資行為，也讓台股正撞擊出不一樣的化學變化。