【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 由於印度單日新增確診一路飆升，同時出現多種新冠變種病毒，美國祭出印度旅行禁令，且聯準會官員對美國金融市場失衡提出警告，釋出鷹派言論，導致科技股回落，休假期間美股漲跌幅介於 0.16 至 - 2.19%，指標股 Apple、台積電 ADR 走跌、特斯拉反彈。

2. 台股處在 5 日線 (17,520 點)、10 日線(17,365 點)、月線(17,080 點) 之上，開高後震盪向下，尾盤以下跌 0.87 點作收，跌幅趨近於 0，收在 17,566.66 點，成交金額為 5,440.79 億元。三大法人合計賣超 79.19 億元，外資賣超 63.01 億元、投信賣超 18.55 億元、自營商買超 2.37 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，結構不利於盤勢表現，漲多震盪機率增加。

（2）、均線：短線支撐為 10 日線 (約 17,365 點) 附近，壓力為 17,800 點附近。

（3）、技術指標：KD 高檔死亡交叉，短線格局偏向震盪。

4. 櫃買指數漲幅 0.61%，收在 215.08 點，走勢強於加權指數。支撐為月線 (約 211 點) 附近，壓力為 220 點附近，KD 向上，短線偏多格局，惟 K 值高於 80，留意技術性拉回。

5. 觀盤重點：台股近期創高後震盪整理，指數守於 5 日均線之上，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，且量價不宜背離，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、運輸、鋼鐵、金融、原物料等族群。

6. 日本信越（Shin-Etsu）預估大尺寸矽晶圓最快在 2022 年後半將陷入短缺，並已與客戶洽談漲價，第二季 12 吋矽晶圓因供不應求已啟動漲價，8 吋矽晶圓也見到短缺，下半年又是市場旺季，矽晶圓廠如 6488 環球晶、3532 台勝科、3016 嘉晶、6182 合晶等供給將會逐季吃緊。

7. 資料中心市場需求自去年第四季明顯回溫，加上今年第二季英特爾第三代 Intel Xeon 可擴充處理器正式上市後，將逐步推動新一波換機潮，台廠緯穎（6669）及華擎（3515）旗下伺服器子公司永擎，雙雙對今年產業市況釋出樂觀看法。

8. 全球最大貨櫃船運業者馬士基公司（Maersk）財測上調效應，並釋出需求非常強勁及運費上漲，預期貨櫃海運大好的市況將持續至今年第 4 季，且「塞港、缺船、缺櫃」問題目前仍是無解，海運三雄如 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等可望受惠。

9. 半導體矽智財（IP）供應商 M31（6643）在 22／28 奈米邏輯製程使用的各式基礎元件 IP 已獲許多國際 IC 設計大廠採用，功能 IP 部分包括類比 IP 從 22／28 奈米設計邁入 12／16 奈米研發，並推出第一顆 7 奈米 eUSB2 實體層矽智財（PHY IP）高速介面 IP 且獲得美系大廠採用，打進 5G 手機晶片供應鏈。

