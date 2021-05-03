開工積極4月中旬中國鋼材庫存下滑7% 已連四降

中國鋼鐵工業協會 (簡稱中鋼協) 最新公佈報告顯示，4 月中旬，中國 20 個城市 5 大種類的鋼材庫存達 1420 萬噸，下降 6.7%，連續 4 旬出現下降；不過與年初相比則增加 690 萬噸，上升 94.5%；比去年同期減少 297 萬噸，下滑 17.3%。

根據中鋼協監測，4 月中旬以不同地區來看，中國七大區域庫存旬比全數下降。其中華南減少 22 萬噸，下降 5.9%，為減少最大的地區。

若從庫存類別來看，5 大類別庫存旬比全數下降，其中螺紋鋼仍為減少和降幅最大的類別，板材下滑幅度相對較少。4 月中旬，螺紋鋼庫存 774 萬噸，較 4 月上旬減少 70 萬噸，降幅 8.3%，庫存降幅比前期有所擴大。

由於近期中國鋼材市場消費旺，鋼材庫存下降較快。根據中鋼協統計，第一季主要鋼材消費上升 47%，其中建築業年增 49%，製造業年增 44%；中國粗鋼消費量為 25896 萬噸，年增 15.3%。

中國經濟快速走出疫情低潮，刺激原物料需求，當中鐵礦砂價格已衝高至近 10 年新高。為抑制鐵礦砂瘋漲走勢，中鋼協表態要求鋼鐵業採取有效措施，擴大中國內外鐵礦砂的開採力道，提高鋼鐵工業資源保障能力，為火熱的鐵礦砂價格降溫。

中鋼協直言目前鐵礦砂狂飆是不合理的，鐵礦砂價格對於預期炒作的成分很大。

中國 80% 以上的鐵礦砂依賴進口，且主要集中在全球四大礦商手中，光巴西和澳洲鐵礦砂就佔中國鐵礦砂進口總數的 81%。

鐵礦砂對外依存度高是中國鋼鐵業走向質變主要障礙之一。在當中國需求旺使得鋼鐵產業鏈利潤上升的同時，這些利潤往往被海外礦產集團掠奪，是導致中國鋼鐵產業的獲利能力始終不如水泥業的重要原因之一。

