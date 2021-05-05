美國考慮修改禁止投資具軍方背景陸企之規定

美國《政客》(Politico) 報導指出，拜登政府正在考慮修改川普主政時期所執行「禁止與有軍方背景的中國企業」進行股票交易的相關規定。目前已有逾 30 家中國企業遭美國國防部列入黑名單中，當中包含中國最大晶片製造商中芯國際 (981-HK) 與中國海洋石油集團等。

報導稱這段談話是美國司法部的一名律師 Joseph Borson 在華盛頓特區聯邦法院中提到的。該法院正在審理去年美國國防部禁止與所謂「與中國政府和軍方有關聯」的中國公司證券投資交易案。

(圖片: AFP)

過去有兩家被列入黑名單的中國上市公司向美國法院提出訴訟，當中小米 (1810-HK) 已經取得豁免。小米以美國國防部缺乏足夠的理由來證明該公司與中國軍方有關聯。而事實也證明美國國防部提出的證據不足，最終判定小米勝訴。

Borson 表示另一家中國企業在未來幾天可能也有機會取得豁免，同時這類訴訟已經變成美國司法部逐漸升溫的問題。Borson 稱，拜登政府正在重新考慮是否要修改給中國公司貼上「有軍方背景的企業」標籤的標準。

Borson 在回答有關美國國防部是否正在努力解決過去川普政府的行動所導致的法律問題時說：「政府正在考慮採取各種選擇。我們正在考慮如何根據法院判決提出的問題作出回應。」

