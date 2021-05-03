日本Suzuki五月也將停工 下修年度生產計畫

日本鈴木 (Suzuki)(7269-JP) 公布 2021 年日本國內汽車生產計劃，下修 1 萬輛規模，該公司已經向零件廠商通知了這項訊息。

受全球性半導體短缺影響，日本鈴木繼 4 月之後，5 月也將針對相良工廠 (日本靜岡縣) 設定停工日，該工廠負責小型車「Swift」等車款的生產。

根據《日刊工業新聞》週一 (3 日) 報導，鈴木生產小型車 Swift 的相良工廠，還有位於同縣，生產 K-Car 等的胡西工廠、磐田工廠等三座工廠，此次宣布相良工廠的停工日，後兩者最近生產計劃應該也會進行調整。

雖然鈴木調降 2021 年汽車生產計劃，不過與 2020 年度實際表現相比，還是會成長 10 萬輛左右，銷售表現良好的部分 K-Car 車款等，仍會維持生產計畫，不過受到半導體短缺與疫情影響，今後生產計劃也可能有變數。

在 4 月 5 日及 12 日兩天，鈴木已對日本汽車工廠部分實施停工，5 月 10 至 12 日，相良工廠的小型車組裝產線也跟進停工，這項決定也等於是延長 5 月 1 至 9 日、日本當地大型連休期間的停工日期，合計停工 12 天，短少的產能，將在未來透過假日出勤或加班補回。

另外印度方面，鈴木的馬尼薩爾 (Manesar) 工廠、古爾岡 (Gurgaon) 工廠、古吉拉特 (Gujarat) 工廠，也在 5 月 1 至 9 日實施停工，這是由於印度疫情嚴峻，造成醫療用氧氣嚴重不足，當地政府也下達指示，要求將工業用氧氣轉為醫療用途，鈴木原本預定 6 月實施的設備檢修時程也因此提前。