豐田3月全球銷量創單月新高 連兩年守住全球銷量冠軍

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 週三 (28 日) 公布最新銷售數據，2021 年 3 月的全球銷售台數報 98 萬 2912 輛、年增 44.2%，創下單月銷售台數的最高紀錄，主因在於中國及美國市場的銷售暢旺，也反映疫情導致的銷量下滑明顯回彈。

另一方面，2021 年 3 月的全球生產台數報 84 萬 3393 輛、年增 31.6%。當月不論是全球銷售或全球生產，都連續七個月超越去年同期。

豐田將 2021 年 Q1 的全球銷售目標訂在年增 10%，實際銷售表現報年增 19.1% 優於該公司預期。

未來展望方面，豐田在看法上認為雖然有疫情及車用晶片短缺的風險，不過還是看好今後的銷售及生產表現。

而集團整體 (包含 Daihatsu、Hino) 的 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 全球銷售表現雖然出現年減 5.1% 至 991 萬輛，也還是超越德國福斯的 973 萬輛，連續兩年奪下全球銷量冠軍。

到去年夏天為止因為疫情關係讓豐田集團的全球銷量大受影響，但後來高級車品牌 Lexus 在中國市場銷售暢旺、在美國市場的油電車銷售表現亦相當亮眼，進入秋天之後的銷售成績明顯回溫。日本國內也因為 Yaris 等車款熱銷，帶動銷量向上衝高。