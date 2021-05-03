香港金管局總裁憂心疫苗接種進度落後 影響金融中心地位

週一 (3 日) 香港金管局總裁余偉文於立法會工作簡報中指出，全球經濟可望隨疫苗接種而復甦，但力道和步伐會受疫苗接種進度等因素影響。同時他表示香港疫苗接種比率低於紐約、倫敦和新加坡等其他主要金融中心，擔心這可能影響香港金融中心發展。

余偉文稱，香港疫苗接種率不到 20%，而紐約比率則超過 5 成、倫敦則逾 4 成，亞洲的競爭對手新加坡的接種比率超過 25%。他認為香港金融中心發展不單視乎香港經濟發展，也可以想像其他金融中心疫苗比率高，未來可以率先開放邊境。

因此擔憂一旦跨國企業在考慮進行亞洲業務時，邊境有無開放可能成為這些企業考量區域業務總部是否應設於香港的指標之一。

此外，余偉文稱目前美國持續透過極寬鬆政策及印鈔刺激經濟，擔心通膨會持續上升，可能使聯準會貨幣政策出現轉變，如升息，以目前金融市場的高估值，金融資產價格與實體經濟表現脫勾，可能導致金融市場出現修正，資金流向可能逆轉，甚至影響香港外匯基金投資。

不過，香港金融體系審慎穩健，抗震能力強，目前港元匯率平穩，聯繫匯率運作正常，會密切監察市場發展。

他提及外匯基金的投資策略一定有預防性，例如持有的債券年期不會太長，持有的資產類別亦會較多元化，以減低市場變化帶來的衝擊。

今年第一季香港外匯基金投資報酬 116 億港元，當中香港股票投資報酬 76 億港元，是各金融商品類別中表現最好者，也較去年全年香港股票投資報酬 40 億港元更高。外匯基金其他資產類別中，其他股票基金第一季報酬 188 億港元，債券則虧損 160 億港元，外匯投資報酬 12 億港元，

