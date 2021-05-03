張志誠觀點：機師疫情狼、又來了嗎？散裝航運股 低本益比一枝獨秀

1. 上周台股雖然有面板、ＤＲＡＭ、高價ＩＣ設計股的上漲，但我請投資人要注意從２月加權指數低點１５０８９點，漲上來將遇到第１３周時間轉折的壓力，所以反而將要公布第一季財報利多，且股價漲幅已充分反映上漲好幾倍的公司，就不會是投資人看外資利多消息去追逐的股票，台股今天的｛機師疫情｝盤中一度跌逾２５０點，群創（３４８１）、彩晶（６１１６）、友達（２４０９）、華邦電（２３４４）、聯電（２３０３）、金麗科（３２２８）、同致（３５５２）、晶豪科（３００６）等公司的大跌並非偶然，如聯電（２３０３）上周法說會外資目標價大舉調升，利多消息反成被外資玩你撿我丟的戲碼。

2. 投資的過程，最重視操作不斷獲勝的原則，同致（３５５２）、金麗科（３２２８）從中期的角度股價早已經比大盤若是被月均線反壓向下，架構上就是教科書說明的跌深反彈，或許上周一個快彈可以漲停，但當有風吹草動時，就會因本身比大盤還要重的反壓而快速跌破低點，類似這樣的跌深反彈股票，贏家的經驗法則就不會考慮資金去搶短觸摸，畢竟反攻空間有限，再如聯發科（２４５４）外資在第一季ＥＰＳ公布 16.21 元後瞬間調升目標價將近一倍，股價在技術指標超漲區不是買點，以我的經驗聯發科集團確實要受惠 5G 商轉第三年後的高成長商機，一則聯發科等待指標回檔後的買點，另一則是從集團中股價較低檔啟動的揚智 (3041) 投資，鎖定智慧家庭的 WIFI 6 商機。

3. 海運股陽明 (2609)、長榮 (2603) 今天有傳出歐洲線運價再度調升大漲的利多，但股價連續的噴出目的在等將公布的 4 月營收，此時追價貨櫃海運股真的就是在乘風破浪，然而從 4 月來才剛產生長線轉折的 {散裝航運} 我認為才是投資人可以從較低本益比鎖定股票的好方向。BDI 指數四月漲幅 42.7%，來到五月波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 上漲 46 點，收 3053 點是近期新高，海岬型運費指數 (BCI) 上漲 122 點，收 4896 點，其平均日租金為每艘 40608 美元，增加 1019 美元，從 3 月已經自結財報的新興 (2605)、益航 (2601)、慧洋 KY(2637) 單月 EPS 分別為 0.41 元、0.05 元、0.7 元，對照到第二季可受惠的散裝輪漲價行情中，EPS 就還有再調升空間，我們認為中國今年中開始的電動車市場將百花爭鳴爭取國家支持的大補貼政策，大宗物資或鐵礦砂的載運需求還要更明顯，因此散裝輪的低本益比優勢投資人可以從中相關個股找到第二季必然比價的獲利機會，這也是我建議台股縱使 {機師疫情} 有影響，但唯有已經確定低本益比的族群股，才更能進可攻退可守。

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