星展看好我今年GDP上看7% 須留意印度疫情風險

主計總處將我今年第 1 季 GDP(國內生產毛額) 概估值上調至 8.16%，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，從第 1 季數據研判，台灣全年 GDP 可望上看 7%，但考量印度疫情擴大可能產生的潛藏風險，因此暫時維持對台 GDP 預估值 5% 不變。

主計總處日前宣布，將我今年首季的經濟成長率從 6.2% 調升至 8.16%，創下 2010 年第 4 季來新高，今年經濟成長率也進一步上調至 5% 以上。

馬鐵英表示，台灣今年首季 GDP 概估值 8.2% 遠高於星展的預估值 6.1%，主要來自於商品與服務出口年增率重返雙位數成長，其他包含淨出口、資本形成加速成長也貢獻 GDP 年增幅。

此外，民間消費年增率也是疫情爆發後首次恢復正成長，加上連續三個季度 GDP 成長加速，台灣經濟可說已進入全面復甦的階段。

展望未來幾季，馬鐵英說，隨著歐美疫苗接種進度加快、逐步重啓經濟活動，可望帶動台灣出口進一步從半導體、電子產品擴展到其他的主要工業品與原材料。

馬鐵英進一步指出，出口復甦有望進一步帶動民間投資的成長，以及就業市場的改善。

但要注意的是，印度疫情的惡化是目前需要觀察的主要風險，雖然印度占台灣進出口直接比重僅 1%，且金融市場規模有限、在全球製造業供應鏈中參與度偏低，但如果印度變種病毒擴散至其他主要國家，導致疫苗有效性削弱、社交距離管制重新趨嚴，很可能改變全球經濟持續復甦的預期。

馬鐵英指出，在考量印度疫情擴大的潛在風險下，目前暫時維持對台灣今年 GDP 成長 5.0% 的預測不變，CPI(消費者物價指數) 預測也維持 1.5% 不變。