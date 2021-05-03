與聯準會不同調 巴菲特警告通膨情況超過預期

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 周六 (1 日) 對美國經濟現狀給出了他的評價—「火熱」，與此同時，他表示，聯準會的的貨幣政策和美國國會通過的財政刺激措施，在支持經濟和維持低利率方面發揮了很大作用，但這些措施的長期後果難以預料。

巴菲特與他的老友及商業夥伴孟格 (Charlie Munger)，今年在波克夏股東大會上重新聚首，並於線上對當前的經濟、氣候變化和多樣性、SPAC 熱潮、加稅、現金流等問題發表看法，他們的看法影響著許多精英投資人及散戶。

巴菲特表示，美國經濟復甦的速度快於預期，這得利於聯準會及美國政府及國會所採取，果斷而迅速的救助措施。他說，這幫助美國 85% 的經濟推向「超高速」運行。

與聯準會認為通膨僅是暫時性不同，巴菲特強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高的通貨膨脹發生，超過了「人們 6 個月前的預期」。

巴菲特與孟格共同參加線上股東大會，但兩位重要高層 Greg Abel 及 Ajit Jain 也出席了會議，這讓人們聯想，Abel 與 Jain 可能是後續最有機會的接班人。

股東大會主要談論方向：

波克夏能源 (Berkshire Hathaway Energy) 董事長 Abel 指出，氣候變化是「重大風險」。他補充說，正在設定目標，10 年內在輸電網基礎設施上投入 180 億美元。

對於投資，巴菲特也再度提出許多建議，他認為，許多散戶之前湧入 Gamestop 的交易行為，實質上等同於賭博，而不收取佣金的平台鼓勵了這些行為。他告誡投資者應留意風險、謹慎操作，繼續建議一般投資人應投資指數型基金 (ETF)，而非個股。

此外，他也批評當前 SPAC 上市的熱潮，認為這些「一夜暴富」的心態，造成市場更像是賭場，造成波克夏難以好好利用手上 1454 億美元的現金。

巴菲特說：「SPAC 是殺手，這種情況不會永遠持續下去，但現在錢在哪裡，華爾街就去哪裡。」

在 3 小時的股東大會中，巴菲特也談及潛在的加稅。他認為，美國總統拜登上調公司稅的提議，會傷害波克夏的股東，但新的稅法不會改變公司不發股利的政策。

巴菲特在股東大會上坦承，去年出售部分蘋果股票是一個錯誤。不過，截至 3 月底，波克夏仍然持有約 1100 億美元蘋果股票。

(本文不開放合作夥伴轉載)