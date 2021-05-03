飽受層層阻撓 特斯拉德國超級工廠恐延至明年1月投產

據德國產業雜誌《Automobilwoche》報導，受制於建照審核和電池生產作業延誤，特斯拉 (TSLA-US) 德國超級工廠恐延後至明年 1 月投產，較原先計畫再晚半年。

特斯拉 4 月 26 日發布財報時才宣布，德國超級工廠有望在 2021 年下半年起投產，並在數周前表示工廠將於 7 月準備就緒。

然而，特斯拉執行長馬斯克上周表示，距離量產自家的下一代電池可能還要 1 年至 18 個月的時間，既使特斯拉已在加州生產這些電池，馬斯克警告上市仍有其困難性。

電池組生產問題外，特斯拉德國工廠的建廠過程也遭遇重重阻撓。除了受到環保團體與當地居民強烈反彈，德國當局審核作業延宕也為建廠計畫帶來龐大壓力。特斯拉上月抱怨德國政府的批准流程阻礙了清潔能源計畫所需投資，將更難以實現氣候目標。

特斯拉今年的重點項目為在歐洲打造生產基地，並在美國德州設新廠。一旦德國超級工廠建廠遇阻，該公司勢必面臨來自福斯汽車 (Volkswagen AG) 等傳統車廠電動車的猛烈銷售攻勢。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Dan Levy 認為，在所有的發展項目中，柏林工廠仍是首要之重，他稱歐洲為全球電動車發展的「原爆點」(ground zero)，期望德國工廠能幫助壓低歐洲地區的電動車價格。